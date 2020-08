Matuidi: “Cristiano Ronaldo il miglior compagno mai avuto. Mai visto nessuno come lui” (Di martedì 18 agosto 2020) Blaise Matuidi si racconta e lo fa spiegando la sua scelta di trasferirsi in MLS e lasciara la Juventus. Nel corso dell'intervista rilasciata a L'Equipe, però, spazio anche ai compagni di squadra e ad uno in particolare definito il migliore mai avuto all'interno di un gruppo: Cristiano Ronaldo.Matuidi: "Mai visto nessuno come CR7..."caption id="attachment 1008543" align="alignnone" width="732" Matuidi Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Ho giocato al fianco di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Sono tutti calciatori fantastici, ma se devo scegliere il miglior compagno di squadra mai avuto devo dire Cristiano ... Leggi su itasportpress

