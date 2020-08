Marcello Lippi è sicuro: “Champions? Ho solo un grande rimpianto: l’eliminazione dell’Atalanta” (Di martedì 18 agosto 2020) Marcello Lippi, ex ct della nazionale italiana campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Champions? Alla fine penso che vincerà il Bayern. Però che emozioni, che spettacolo. Ci sono tanti campioni ancora in gara e ci sono due squadre che stanno vivendo una favola. Ho solo un grande rimpianto: l’eliminazione dell’Atalanta. La Dea ci sarebbe stata a meraviglia in questo quartetto di semifinaliste”. “Questo Bayern sembra una macchina da calcio senza difetti. Vanno a cento all’ora. Tutti. Hanno equilibrio e qualità in ogni reparto. Il Bayern ha una convinzione incredibile, non sembra mai in affanno. Ecco perché lo vedo favorito”, ha riferito l’ex tecnico del Napoli in merito alla ... Leggi su calciomercato.napoli

