"L'Italia senza un piano per combattere la pandemia" (Di martedì 18 agosto 2020) Stefano Zurlo Il dossier del Global Health ci accusa: niente linee guida. L'analisi consegnata alla procura di Bergamo È una classifica internazionale di matrice americana. Ma soprattutto è una pugnalata alle nostre vacillanti certezze: l'Italia di fatto non è attrezzata per arginare le pandemie. Il piano pandemico è vecchio e, come già evidenziato dal generale Pier Paolo Lunelli nel suo report, da almeno tre anni l'Organizzazione mondiale della sanità ci invitava ad aggiornarlo. Ma non si è fatto nulla, nemmeno, incredibile, quando la pandemia è scoppiata ed è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ora arriva un'altra conferma dei drammatici ritardi del Paese. Il Global Health Security Index punta il dito contro il nostro Paese con parole durissime: «Il ... Leggi su ilgiornale

Linkiesta : Zingaretti ha consegnato il Pd a Di Maio e Conte senza alcuna visione per il futuro del paese. Ma il Pd faccia il… - Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - LegaSalvini : Annalisa Tardino: altro che difendere i confini dell’Italia, il Pd e l’Ue vogliono l’immigrazione senza controlli! - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: Mentre in tutto il mondo aumentano i casi di contagio da Covid, a Wuhan la città cinese da dove è partito tutto, si fanno p… - hheartyou : Per trovare il nome del traduttore devo aprire il libro al frontespizio. Senza il traduttore questo romanzo, così… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia senza Senza cantieri l'Italia non ripartirà L'HuffPost Il “Telesia for Peoples” apre con un talk show sul tema “Senza lavoro, non c’è integrazione”.

“Senza lavoro, non c’è integrazione. La fotografia dell’Italia nell’era del Covid” è il titolo del talk show che inaugurerà la settima edizione del “Telesia for Peoples”, l’evento promosso ed ...

Covid, l’allarme di Draghi: “A rischio futuro dei giovani”

“Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente ... “Ci deve essere di ispirazione l’esempio di coloro che ricostruirono il mondo, l’Europa, l’Italia dopo ...

“Senza lavoro, non c’è integrazione. La fotografia dell’Italia nell’era del Covid” è il titolo del talk show che inaugurerà la settima edizione del “Telesia for Peoples”, l’evento promosso ed ...“Il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente ... “Ci deve essere di ispirazione l’esempio di coloro che ricostruirono il mondo, l’Europa, l’Italia dopo ...