L’Affido – Una storia di violenza la trama del film stasera mercoledì 19 agosto su Rai 3 (Di martedì 18 agosto 2020) L’Affido Una storia di violenza il film stasera su Rai 3 mercoledì 19 agosto in prima serata, la trama L’Affido – Una storia di violenza è il film scelto per la prima serata di Rai 3 di mercoledì 19 agosto, un film francese Jusqu’à la garde in prima visione, che racconta la storia di un bambino conteso tra due genitori in sede di divorzio con un padre geloso e irascibile. Il film L’Affido – una storia di violenza, diretto da Xavier Legand ha vinto il Leone d’Argento Premio speciale per la regia e il Leone del Futuro – Premio Luigi De Laurentiis alla 74a Mostra ... Leggi su dituttounpop

