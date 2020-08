La Perego preoccupata per il figlio: "Lui era lì, ma niente tampone..." (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Galici Si sono spente le luci delle discoteche in tutta Italia e i giovani ora temono il contagio. Tra loro c'è il figlio di Paola Perego, dj delle notti esclusive della Costa Smeralda, ancora in attesa di un tampone che non riesce a fare La Roma bene, quella che conta e vive nei quartieri più altolocati della Capitale, ora ha paura. Le serate d'estate trascorse tra le discoteche più esclusive della Costa Smeralda, dell'Argentario, Ponza e Capri iniziano a far tremare i polsi per la paura di un contagio. Sono molti, infatti, i giovani e i giovanissimi che sono tornati dalle vacanze positivi al Covid. Loro che hanno trascorsole notti sfrenate a divertirsi, sbocciando le magnum e dimenandosi in pista, ora si chiedono perché le discoteche siano state riaperte, prima di chiudere appena dopo ... Leggi su ilgiornale

