Incendio vicino ai binari: sospesa la tratta tra Roma Casilina e Torricola (Di martedì 18 agosto 2020) Circolazione dei treni sospesa tra Roma Casilina e Torricola a causa di un Incendio che è divampato nei pressi della sede ferroviaria. E’ tuttora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono a lavoro per domare le fiamme. Le linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno sono state sospese tra Roma Casilina e Torricola e sono stati attivati i bus sostitutivi. E’ stato riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni di percorso. #FL7 #RomaNapoliViaFormia #FL8 #RomaNettuno Circolazione ancora sospesa tra #RomaCasilina e #Torricola causa #Incendio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incendio vicino ai binari: sospesa la tratta tra Roma Casilina e Torricola - madonielive : Incendio a Irosa e vicino il santuario della Madonna dell’ olio - fseviareggio : RT @iltirreno: Viareggio, incendio nella notte vicino al lago - NuovoSud : Siracusa, incendio vicino a un distributore in via Elorina - iltirreno : Viareggio, incendio nella notte vicino al lago -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio vicino Vallecrosia, fiamme in una baracca sul Verbone provocano incendio vicino all'ex Tonet Riviera24 Incendio a Malalbergo, camion prende fuoco in strada

Malalbergo (Bologna), 18 agosto 2020 – Camion in fiamme. Stamattina una autoarticolato ha preso fuoco vicino al casello dell'A13. Danneggiato il cassone, sganciato dalla motrice; trasportava fagioli.

Vallecrosia, fiamme in una baracca sul Verbone provocano incendio vicino all’ex Tonet

Vallecrosia. Un incendio è divampato in una baracca sita in un terreno adiacente al torrente Verbone, di fronte alla ex Tonet, circa all’altezza di via Roma angolo via San Rocco. Una densa colonna di ...

Malalbergo (Bologna), 18 agosto 2020 – Camion in fiamme. Stamattina una autoarticolato ha preso fuoco vicino al casello dell'A13. Danneggiato il cassone, sganciato dalla motrice; trasportava fagioli.Vallecrosia. Un incendio è divampato in una baracca sita in un terreno adiacente al torrente Verbone, di fronte alla ex Tonet, circa all’altezza di via Roma angolo via San Rocco. Una densa colonna di ...