Il rimprovero di un medico a Salvini in una zona affollata: «Ma la mascherina dov’è?» (Di martedì 18 agosto 2020) Pochi giorni fa, mentre il leader della Lega Matteo Salvini si trovava al mercato di Forte dei Marmi durante l’ora di punta senza mascherina, gli si è avvicinata Lucia Tanganelli, un’oncologa dell’ospedale San Luca di Lucca, chiedendogli dove fosse la sua mascherina. In primis Salvini ha risposto con: «Siamo all’aria aperta». Poi, la dottoressa Tanganelli, che ha vissuto gli orrori del Covid-19 direttamente in corsia, gli ha detto: «C’è un assembramento, il covid è una cosa seria». Al quel punto il leader del Carroccio se n’è andato spazientito con una battuta abbastanza infelice: «Va bene, però lei si vada ad auto-assemblare». L'esempio …prima di tutto.Mercoledi 12 agosto mercato del Forte tutti con ... Leggi su giornalettismo

