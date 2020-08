Il novelliere, la vedova spietata e la morale del 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Siccome in un mercatino di Roma ho messo le mani su un novelliere (I e II) rilegato in vera pelle, ho deciso di comprarlo per la folle cifra di 2,50 euro e godermelo a casa. Ed è straordinario come la morale e gli occhi con cui si leggono storie semplici sia cambiata. Prendiamo la Novella LIX: Federico II di Svevia aveva fatto impiccare un nobile d’alto lignaggio, reo di non si sa bene quale misfatto. Era stato giustiziato sul posto, appeso a un albero senza tante cerimonie ed era stato diramato ordine che rimanesse lì appeso, in modo che fosse da monito per gli altri. La sera stessa, un cavaliere di passaggio aveva trovato il corpo, e indignato per l’umiliazione del poveretto aveva dato ordine di tirarlo giù e portarlo via.Segui Termometro Politico su Google News Solo al calar delle tenebre aveva scoperto di avere ... Leggi su termometropolitico

Niebbo : Una storia istruttiva e bizzarra. -

Ultime Notizie dalla rete : novelliere vedova C'era una volta ad Atrani: "E' lùcc rà duchéss" - Positanonews Positanonews