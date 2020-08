“Gli immigrati che mangiano i cani a Lampedusa”: la smentita definitiva (Di martedì 18 agosto 2020) Ricorderete la nostra saga sugli immigrati che mangiano i cani a Lampedusa. Ricorderete come avevamo espresso dei dubbi, dubbi che poi erano diventati certezze, raccogliendo le affermazioni del sindaco e ricordando che l’onere della prova ricade su chi vuol far valere il fatto controverso. Se io ti accuso di avermi mangiato i cani, rubato il portafoglio, imbruttito la suocera, sottratto lo zucchero… tu resti innocente finché io non esibisco prova delle mie accuse, e non dovrai “discolparti” un attimo prima. Scopriamo dalle pagine del Fatto Quotidiano di oggi che non solo le prove richieste non sono arrivate, ma si sono rivelate un boomerang. Provando cioè la totale infondatezza delle accuse. Nel sopralluogo del veterinario e dei vigili urbani sono stati trovati due ... Leggi su bufale

