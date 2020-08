Esclusiva: Dalmonte, c’è il Vicenza. E la Salernitana spera (Di martedì 18 agosto 2020) Nicola Dalmonte ha fatto bene a Trapani, da gennaio in poi, è un attaccante giovane (deve compiere 23 anni) e dalle qualità indiscutibili. Tornato al Genoa per fine prestito, il suo futuro sarà ancora in Serie B. Castori, che lo conosce bene, vorrebbe portarlo a Salerno dopo averlo avuto a Trapani, ma il Vicenza ha già mosso passi concreti. Foto: sito Trapani L'articolo Esclusiva: Dalmonte, c’è il Vicenza. E la Salernitana spera proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Dalmonte Esclusiva: Dalmonte, c’è il Vicenza. E la Salernitana spera alfredopedulla.com Serie B, il Perugia ospita il Trapani: la gara sarà live su DAZN

Perugia-Trapani può essere una sfida che può essere decisiva per il futuro di queste due squadre in ottica salvezza e playout. Gli umbri sono in cerca di riscatto: la vittoria manca in casa dal 7 marz ...

Perugia-Trapani può essere una sfida che può essere decisiva per il futuro di queste due squadre in ottica salvezza e playout. Gli umbri sono in cerca di riscatto: la vittoria manca in casa dal 7 marz ...