Elezione Usa 2020, Sanders: “È l’elezione più importante della nostra storia moderna” (Di martedì 18 agosto 2020) “La nostra grande nazione sta vivendo un momento senza precedenti. Stiamo affrontando la peggiore crisi sanitaria degli ultimi cento anni e la più grande crisi economica dalla grande depressione. Stiamo affrontando il razzismo sistemico e la minaccia del cambiamento climatico. E noi non solo abbiamo un presidente incapace di far fronte a tutte questi crisi, ma sta addirittura spingendo il paese verso l’autoritarismo”. Parte così Bernie Sanders, 78 anni, poco prima di lasciare la parola a uno splendido discorso di Michelle Obama, nella giornata di apertura della Convention virtuale del Partito democratico. Leggi anche: Elezioni presidenziali USA 2020: una guida al voto Il senatore Sanders, in video collegamento dalla sua casa nel Vermont, attacca duramente il ... Leggi su italiasera

