Elettra Lamborghini fa il test per il coronavirus a casa ed esulta: “Non ce n’è Coviddi” (Di martedì 18 agosto 2020) “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è“. La risposta della signora di Mondello è diventata un tormentone, citata e parodiata da tutti. Anche da Elettra Lamborghini, che esulta così davanti al risultato del “test Covid fai-da-te” condiviso subito su Instagram. La cantante e influencer ha specificato di averlo fatto solo per stare tranquilla e togliersi ogni dubbio: “Just to be sure”, scrive sul social, dove mostra la confezione “Covid-19 IgM/IgC Combo test” sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor. Nel video successivo, ecco l’esito negativo accolto con entusiasmo davanti a tutti i suoi followers. La scorsa settimana, la Lamborghini aveva deciso di cancellare le date estive del suo tour dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano

