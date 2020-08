Dune, Kyle MacLachlan: "Ne avrei fatto una serie tv come Il Trono di Spade" (Di martedì 18 agosto 2020) Il protagonista del Dune di David Lynch, Kyle MacLachlan, avrebbe preferito che il nuovo adattamento del venisse realizzato sotto forma di serie tv, un po' come Game of Thrones. Dune di Denis Villeneuve è sicuramente una delle pellicole più attese dei prossimi mesi, ma Kyle MacLachlan, star del film di Lynch basato sull'opera di Frank Herbert, è convinto che una serie tv in stile Il Trono di Spade sarebbe potuto essere l'approccio migliore per un nuovo adattamento. Parlando con il sito IndieWire, l'interprete di Paul Atreides nella discussa pellicola dell'84 spiega: "I miei sentimenti riguardo al nostro film si evolvono con il tempo. Lo vedo come questa gemma ... Leggi su movieplayer

