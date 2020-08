Draghi: privare i giovani del futuro la più grave disuguaglianza (Di martedì 18 agosto 2020) "privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza". E' l'allarme lanciato dall'ex presidente della Bce, Mario Draghi, che al Meeting di Rimini ha ricordato come "una forma di egoismo collettivo" abbia "indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico". "Il debito creato con la pandemia - ha spiegato Draghi - è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani". Quindi "è nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Draghi: 'Privare #giovani del futuro è grave diseguaglianza. Investimenti massicci su giovani e istruzione'. L'in… - alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello bu… - LiaCapizzi : “C’è un debito buono, se finisce in investimenti, infrastrutture e ricerca, e c’è un debito cattivo, se finisce in… - CommentatoreRS : RT @VeroDeRomanis: #Draghi “debito lo ripagano i giovani. Dobbiamo dare loro gli strumenti. Attenzione all’egoismo collettivo. Privare un g… - saratripodi2 : RT @Agenzia_Ansa: #Draghi: 'Privare #giovani del futuro è grave diseguaglianza. Investimenti massicci su giovani e istruzione'. L'interven… -