David Silva, la replica del padre: «Mai parlato direttamente con la Lazio» (Di martedì 18 agosto 2020) Il padre di David Silva, David Jimenéz, ha risposto alle dure parole di Igli Tare attraverso Radio Marca Donostia Il padre di David Silva, David Jimenéz, ha replicato alle dure parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Radio Marca Donostia. Ecco le sue dichiarazioni: «Quando alla Lazio hanno detto della trattativa con la Real non hanno reagito male, alla fine non c’era niente di sicuro. C’erano contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha preso la decisione di andare alla Real. Non c’era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno ... Leggi su calcionews24

