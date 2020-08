Dalla Francia: il Barcellona segue Malang Sarr (Di martedì 18 agosto 2020) Obiettivo in difesa per il nuovo Barcellona di Ronald Koeman. Secondo France Football, il difensore francese Malang Sarr sarebbe in contatto con il Barça per valutare la possibilità di raggiungere un accordo. Sempre secondo il quotidiano francese, Eric Abidal starebbe parlando con il giocatore con l’idea di inserirlo nella prima squadra pensando già all’immediato futuro. Sarr ha giocato 20 partite la scorsa stagione con la maglia del Nizza, segnando un gol in tutte le competizioni. Ha deciso di lasciare il club francese una volta scaduto il suo contratto ed è attualmente senza squadra. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

