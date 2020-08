Coronavirus: quattro romani contagiati a Corfù dopo un viaggio con ScuolaZoo (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus: quattro romani contagiati a Corfù dopo un viaggio con ScuolaZoo quattro romani, tre ragazze e un ragazzo, dai 18 ai 22 anni, sono risultati positivi al Coronavirus dopo un viaggio a Corfù, in Grecia, organizzato dal 5 al 14 agosto da ScuolaZoo, la più importante community di studenti per l’Italia, che, come già rivelato da TPI, sta organizzando vacanze, in Italia e all’estero, con modalità discutibili. “Sul sito c’era scritto che si trattava di un viaggio a prova di Covid, ma non si vede l’ombra di mascherine nemmeno nelle foto postate dai social di ... Leggi su tpi

Linkiesta : Per Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, bisogna fare attenzione ai prossimi quattro mesi perché p… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - infoitinterno : Coronavirus: quattro nuovi contagi oggi, nessuno nel Brindisino. Un decesso nel Leccese - ringetto65 : RT @serebellardinel: Le #discoteche hanno deciso di ricorrere al #Tar e hanno fatto 'assolutamente bene' perché 'non c'è un'emergenza,dato… - franco_dimuro : RT @serebellardinel: Le #discoteche hanno deciso di ricorrere al #Tar e hanno fatto 'assolutamente bene' perché 'non c'è un'emergenza,dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quattro Coronavirus, quattro nuovi positivi nel Forlivese Corriere Romagna News Sanders parla ai radicali delusi: per battere Trump vietato ripetere gli errori fatti con Hillary

Sa che quattro anni fa la battaglia con Hillary Clinton fu micidiale ... incapace di far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus e a quella sociale di 30 milioni di disoccupati che stanno ...

Coronavirus, la verità che bisogna svelare sulla scuola al tempo del Covid

In questo campo è esemplare il problema delle scuole. Come imporre a tutti i ragazzini di tenere la maschera sul muso per quattro, cinque o sei ore al giorno? E soprattutto, come realizzare il ...

Sa che quattro anni fa la battaglia con Hillary Clinton fu micidiale ... incapace di far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus e a quella sociale di 30 milioni di disoccupati che stanno ...In questo campo è esemplare il problema delle scuole. Come imporre a tutti i ragazzini di tenere la maschera sul muso per quattro, cinque o sei ore al giorno? E soprattutto, come realizzare il ...