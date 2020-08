Coronavirus: i banchi non arrivano? Maestri e genitori della scuola Steiner di Milano se li costruiscono da soli (e costano meno) (Di martedì 18 agosto 2020) “Chi fa da sé…”: il resto del proverbio è noto, meno l’iniziativa dell’istituto milanese Rudolf Steiner, dove il celebre adagio trova la sua manifestazione tra carta vetrata e tavole di truciolato. Qui gli insegnanti e i genitori degli iscritti alla scuola primaria e secondaria, infatti, hanno deciso di indossare i guanti da lavoro per costruire banchi di legno, economici ma in linea con le prescrizioni del governo per il rientro a scuola in sicurezza durante la pandemia del Coronavirus. Francesca Angelini Istituto Rudolf Steiner di Milano, “Operazione banchi, smussiamo gli angoli” La ribattezzata “Operazione banchi, smussiamo gli ... Leggi su open.online

Nel caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi potenzialmente associabili al Coronavirus, il Comitato Tecnico Scientific (CTS) sottolinea che la persona dovrà essere ...

Linee guida chiare per il nuovo anno scolastico. Le chiede l’Associazione Nazionale Presidi

Nel presentare il vademecum per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha sottolineato: “i dirigenti chiedono risorse adeguate pe ...

