Chi: “Ibrahimovic e Diletta Leotta stanno assieme, è la coppia dell’estate” (Di martedì 18 agosto 2020) Nelle ultime settimane l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta sono stati protagonisti di diversi spot per un’azienda di fitness, dopo essersi conosciuti durante il lockdown. Ora il settimanale ‘Chi’, nel nuovo numero, lancia una vera e propria bomba di gossip in merito ai due personaggi sopracitati, che sarebbero una coppia di fatto. Nel corso delle vacanze i due non erano nella stessa casa, ma Ibrahimovic ha confidato a un amico che con la presentatrice di Dazn è nato un qualcosa che va ben oltre alla semplice amicizia. Lo svedese svedese, inoltre, in Sardegna non era accompagnato dalla moglie e avrebbe approfittato della situazione per andare a cena al Sottovento, ma con gruppi diversi, anche se non ci sono foto a testimoniarlo. Leggi su sportface

Diffidato_ : Allora ha rinnovato sicuro. - sportli26181512 : 'Ibrahimovic e Diletta Leotta stanno insieme': Secondo alcune indiscrezioni il prossimo numero di 'Chi' potrebbe sa… - oscarvalle1984 : RT @_DAGOSPIA_: ''CHI'': DILETTA LEOTTA E IBRAHIMOVIC STANNO TRESCANDO ALLA GRANDE! I DUE SONO ANDATI IN... - _DAGOSPIA_ : ''CHI'': DILETTA LEOTTA E IBRAHIMOVIC STANNO TRESCANDO ALLA GRANDE! I DUE SONO ANDATI IN... - Investireoggi : Milan e Ibrahimovic, cosa manca per la firma dell'accordo e chi c'è dietro la proprietà? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi “Ibrahimovic Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport