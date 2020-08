Bufala figli sintomatologia Covid a scuola: nessun isolamento dal 14 settembre (Di martedì 18 agosto 2020) Le bufale non sono mai mancate, nemmeno nel periodo centrale di agosto, ma questa del 14 settembre in cui si ribadisce la mancata autorizzazione dal vedere isolare i propri figli con sintomatologia Covid da scuola proprio ci è sembrata degna di nota. C'è poco da scherzare in effetti, visto che la situazione è ancora tutta da decifrare: nessuno è in grado di prevedere cosa accadrà, e se il Coronavirus tornerà con la carica virale di questa primavera, ma fino a quel momento, ammesso e non concesso si verificherà, bisognerà non perdere la calma e restare con i piedi fissati a terra. Come riportato da 'bufale.net', l'ultima catena è incentrata proprio sulla sintomatologia Covid che, ... Leggi su optimagazine

