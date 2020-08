Attimi di paura per Anna Tatangelo: ricoverata la mamma (Di martedì 18 agosto 2020) Momenti di tensione e paura per Anna Tatangelo. La mamma della cantante, Palmira, è stata vittima di un brutto incidente domestico. La rovinosa caduta le ha procurato una frattura scomposta alla mandibola. E stando a quanto riporta l’Ansa, l’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 17 Agosto nella villetta della famiglia, nei pressi della periferia di Sora. Le condizioni attuali I tempestivi soccorsi e i medici dell’Ares 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno predisposto il trasferimento della madre di Anna Tatangelo presso un ospedale di Roma specializzato in interventi maxillo facciali. Per fortuna la situazione clinica della signora Tatangelo sembra esser ora sotto controllo. La giovane cantante di Sora, ... Leggi su velvetgossip

