Apex Legends Stagione 6 al via oggi, orario e quali novità in arrivo (Di martedì 18 agosto 2020) Con Apex Legends Stagione 6, che prenderà il là nella giornata di oggi, sono attese come di consueto tante novità. Il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment d'altronde non sta di certo lasciando a desiderare sotto questo punto di vista. Dopo un esordio lanciatissimo a cui è seguito uno stop (neanche gli sviluppatori si aspettavano un successo tanto dilagante), il gioco non si è più fermato. E la nuova season al via oggi promette di continuare su questa china. Precedentemente ad Apex Legends Stagione 6, il Battle Royale ha già dato prova di avere il coraggio giusto per osare e uscire dagli schemi. Basti pensare al PvE introdotto con le missioni di Loba, che offrivano un nuovo punto ... Leggi su optimagazine

