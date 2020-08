Anna Tatangelo, preoccupazione per la madre ricoverata in ospedale (Di martedì 18 agosto 2020) Incidente domestico per la mamma di Anna Tatangelo, la signora Palmira. Una brutta caduta tra le mura domestiche che è costata alla donna una corsa in ospedale dove successivamente le è stata riscontrata una frattura scomposta alla mandibola. Nulla di grave fortunatamente ma la figlia Anna è comunque corsa al suo fianco per non lasciarla sola in questi momenti di convalescenza a Roma. Anna Tatangelo: incidente domestico per la mamma Palmira Sono stati momenti di forte apprensione per l’amata cantante Anna Tatangelo. Necessario l’intervento del 118 per la madre Palmira che nel pomeriggio di ieri è caduta in casa. Non è chiaro cosa sia successo né come la donna possa essersi ... Leggi su thesocialpost

