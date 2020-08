Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e temporali, proroga fino alla mezzanotte (Di martedì 18 agosto 2020) A causa delle piogge intense e dei temporali previsti, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato fino a mezzanotte l’Allerta Meteo codice “giallo”, in vigore da domenica pomeriggio. Correnti occidentali atlantiche, interagendo con l’aria calda e umida presente sul nord-Italia accentuano l’instabilità, mentre nella seconda parte della settimana ritornerà l’anticiclone caldo. Oggi prevista nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - TRIESTE, 18 AGO - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato fino a mezzanotte l'allerta meteo di color giallo, in corso da domenica pomeriggio, a causa delle piogge intense ...

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. mercoledì, 19 agosto: Giornata in prevalenza soleggiata, ...

