Adriano Celentano e il tradimento con Ornella Muti, Naike Rivelli: "Ringrazia mia mamma se sei famoso" (Di martedì 18 agosto 2020) Non si placano le polemiche a seguito delle ultime dichiarazioni di Adriano Celentano, 82 anni, che di recente è tornato a parlare dell'unico tradimento amoroso della sua vita, quello consumato a scapito della moglie Claudia Mori con la splendida Ornella Muti, agli inizi degli anni '80. La confessione di Celentano, anche commentata dalla moglie, Claudia Mori, che a tal proposito ha dichiarato: "Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente", non è certo piaciuta alla famiglia di ... Leggi su blogo

