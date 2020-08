Viaggio in Cilento, all’origine della dieta mediterranea (Di lunedì 17 agosto 2020) Per ripartire dal territorio campano, il gruppo Flag Cilento Mare Blu promuove itinerari per “assaporare” il valore della dieta mediterranea Una vacanza in Cilento non è solo mare e sole. Una vacanza in Cilento, oggi, significa anche intraprendere un percorso sensoriale alla scoperta delle origini della tipica alimentazione italiana del sud Italia. Un Viaggio indietro nei… L'articolo Viaggio in Cilento, all’origine della dieta mediterranea Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ONDANEWSweb : Il giovane Ihab in viaggio dal Cilento alla Sicilia in bici. 'L'ospitalità della gente mi emoziona' -… - damicoitalia : Che bella questa estate italiana! Scendiamo in cilento per un giro squisito in compagnia delle olive leccino. ?? Il… - saperesapori : Viaggio in Cilento, all'origine della dieta mediterranea: ripartire dal territorio attraverso i sapori e la storia… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Viaggio in Cilento, all'origine della dieta mediterranea: ripartire dal territorio attraverso i sapori e la storia dei… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: Viaggio in Cilento, all'origine della dieta mediterranea: ripartire dal territorio attraverso i sapori e la storia dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Cilento Il giovane Ihab in viaggio dal Cilento alla Sicilia in bici. "L'ospitalità della gente mi emoziona" ondanews Coronavirus in Campania, 46 casi positivi nelle ultime 24 ore

Cinque i casi provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro, otto quelli derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant'Antonio Abate (Napoli) dove era stata re ...

Cilento: continuano le corse del Metrò del Mare. Ecco orari e prezzi

Proseguono le corse Metrò del Mare. Il servizio collega i porti del Cilento con Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. Tre le linee con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento c ...

Cinque i casi provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro, otto quelli derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant'Antonio Abate (Napoli) dove era stata re ...Proseguono le corse Metrò del Mare. Il servizio collega i porti del Cilento con Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. Tre le linee con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento c ...