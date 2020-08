Ultime Notizie Roma del 17-08-2020 ore 17:10 (Di lunedì 17 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Grigno coronavirus in apertura l’ASL di Roma Uno ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da Porto Rotondo si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa nella giornata del 8 agosto lo comunica l’unità di crisi covid-19 della regione Lazio unità comunica che è stato individuato ai test che si stanno svolgendo all’aeroporto di Fiumicino il primo caso si tratta di una giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair avviato Il contact tracing il giovane è già stato avvisato telefonicamente posto in isolamento la cronaca una ragazzina di 15 anni è morta la scorsa notte ad Arzignano nel Trentino travolta da un’auto che poi è fuggita a dare ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 320 contagiati e 4 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Covid19 Sicilia, seconda vittima in 24 ore, 14 nuovi positivi e 7 guariti

Sono 14 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Una diminuzione rispetto al trend delle ultime ...

Controlli anti-Covid a Napoli, sequestrata un'ascia Quartieri Spagnoli

Nel weekend di Ferragosto sono state identificate 203 persone dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro nell'ambito dei controlli nelle strade del centro storico con l'obiettivo di garantire la ...

