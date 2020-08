Tavoletta grafica: le migliori da comprare (Di lunedì 17 agosto 2020) In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere la miglior Tavoletta grafica adatta a voi. Si tratta di una periferica che si presta a svariati utilizzi. Grazie ad essa potrete prendere dei semplici appunti leggi di più... Leggi su chimerarevo

Liberate la vostra creatività con le migliori tavolette grafiche Il Sole 24 ORE
Toyota, un rendering immagina la supercar del futuro

Come sarebbe una Toyota supersportiva in un’epoca futura non meglio precisata? Se l’è domandato l’artista David Gallego, che ha preso in mano penna digitale e tavoletta grafica e si è dato una rispost ...

Ride Milano, il programma di agosto

Andrea Moresco ha studiato progettazione grafica all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove ha iniziato a dedicarsi all’illustrazione digitale dopo aver appreso l’utilizzo di vari programmi di grafi ...

