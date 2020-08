Rakitic chiama il Siviglia, Monchi: "È complicato economicamente" (Di lunedì 17 agosto 2020) BARCELLONA - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato" , disse a ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Rakitic chiama il Siviglia, Monchi: 'È complicato economicamente': 'Ivan dice di voler tornare oggi, domani o tra d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rakitic chiama Rakitic chiama il Siviglia, Monchi: "È complicato" Corriere dello Sport Rakitic chiama il Siviglia, Monchi: "È complicato"

BARCELLONA - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato", disse a ...

BARCELLONA - Ivan Rakitic non ha mai nascosto la tentazione di tornare a indossare la maglia del Siviglia a fine carriera. "Monchi ha il mio numero di telefono, ma non mi ha ancora chiamato", disse a ...