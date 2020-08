Pioggia di vendite a Tokyo (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, che accusa una flessione dello 0,83% sul Nikkei 225, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, l’indice di Shenzhen guadagna l’1,43% rispetto alla seduta precedente. Buona la prestazione di Hong Kong (+0,74%); in ribasso Seul (-1,23%). Sulla parità Mumbai (+0,11%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,69%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Il rendimento dell’obbligazione ... Leggi su quifinanza

Cina, ripresa economica fatica, consumatori non tornano a spendere

PECHINO, 14 agosto (Reuters) - Le vendite al dettaglio in Cina hanno subito un calo a luglio, deludendo le aspettative di un modesto aumento, poiché i consumatori della seconda economia mondiale non s ...

