Oms: “Nuovo record di contagi nel mondo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nuovo record di contagi nel mondo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 294.237 casi, la cifra più alta finora mai registrata. In totale sono 771mila i morti e 21,5 milioni i casi nel mondo. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

infoitsalute : Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “Nuovo record di contagi: 294mila casi in 24 ore” - infoitsalute : Coronavirus, Oms: nuovo record, 294mila casi in un giorno - v3rd3acqua : RT @leggoit: #Covid, l'allarme #Oms: «Nuovo record di contagi: 294mila casi in 24 ore» - Coronav01802435 : RT @twittopolis: #discoteche Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto da inizio - Mondo - ANSA - IlTweetDiSotto : RT @twittopolis: #discoteche Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto da inizio - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Oms “Nuovo Coronavirus, 5 milioni di casi nel mondo. L’Oms: «La strada è ancora lunga» Corriere della Sera