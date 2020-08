Nuovi casi Covid in calo a 320, 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) In calo il numero di Nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi ne risultano 320, contro i 479 segnalati ieri. I decessi sono 4, come ieri. Il numero di casi totali ammonta quindi a 254.235, i guariti dimessi sono 203.968, i deceduti sono finora 35.400. Gli attuali ricoverati con sintomi sono 810 (+23 su ieri), cui si aggiungono 58 (+2) ricoverati nelle terapie intensive; in isolamento domiciliare sono in 13.999 (+109), per un totale di attualmente positivi pari a 14.867 (ieri 14.733). Nel dettaglio per regioni, è il Lazio che oggi con 51 registra il maggior numero di Nuovi casi, seguito dal Veneto con 46, dalla Lombardia con 43 e dall'Emilia Romagna con 41. Quindi la Campania con 34, la Toscana con 21, il Piemonte e la Liguria con 16. Nessun nuovo caso in due sole ... Leggi su agi

