Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta (Di lunedì 17 agosto 2020) Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Indaga la procura di Ragusa Un altro orrendo fatto di cronaca arriva dalla Sicilia. Dopo la scomparsa del piccolo Gioele, figlio della Dj Viviana Parisi, un bimbo di un anno è morto nelle scorse ore nella provincia di … L'articolo Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... - Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: Bimbo morto a Modica: fermato il convivente della madre - domenicosabell1 : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... - Jlomeli18 : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... -