Liverpool, Klopp: “Dopo i Reds potrei anche decidere di fermarmi” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Cosa farò quando scadrà il mio contratto nel 2024? Mi prenderò un anno libero e poi mi chiederò se il calcio mi manca: se non sarà così, smetterò di fare l’allenatore“. Jurgen Klopp in un’intervista al sito tedesco Sportbuzzer parla così del suo futuro una volta che scadrà il suo contratto che lo lega al Liverpool per altre quattro stagioni. “Con il Liverpool abbiamo appena cominciato a vincere e vogliamo conquistare molti altri titoli – ha precisato Klopp -. Se un giorno non farò più l’allenatore, quello che non mi mancherà è la tensione del pre partita“. E infine sulla Champions League: “Un derby tra Bayern e Lipsia in finale? E perché no? Il Bayern ... Leggi su sportface

zazoomblog : Klopp: Futuro? Voglio vincere ancora con il Liverpool poi forse mi fermerò - #Klopp: #Futuro? #Voglio… - sportface2016 : #Liverpool | #Klopp: 'Dopo i Reds potrei anche decidere di fermarmi' - sportli26181512 : Klopp: 'Futuro? Voglio vincere ancora con il Liverpool poi forse mi fermerò': Sulle semifinali di Champions League:… - CorriereQ : Liverpool, Klopp: “Alla fine del contratto forse lascio” - SportRepubblica : Liverpool, Klopp: 'Alla fine del contratto forse lascio' -