Lipsia-Psg: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 17 agosto 2020) Cominciano le semifinali di Champions League, penultimo appuntamento prima della finalissima di Lisbona del 23 agosto. Si parte con Lipsia-PSG, in scena martedì 18 agosto alle 21:00. I francesi, alla seconda semifinale Champions della storia dopo quella del 1995, arrivano dalla clamorosa rimonta sull’Atalanta. I tedeschi vogliono invece continuare a stupire e dopo aver fatto lo scalpo a Tottenham e Atletico vogliono mantenere il ruolo di “ammazza-grandi”. Le scelte del Lipsia I tedeschi, orfani di Werner passato al Chelsea anzitempo, ripropongono il classico 3-4-2-1. Olmo, mattatore nella gara dei quarti con l’Atletico, agirà alle spalle di Poulsen coadiuvato da Nkunku. A centrocampo, l’ispiratore della manovra sarà il solito Sabitzer, vero fulcro del gioco di Nagelsmann. Kampl al suo fianco ... Leggi su sport.periodicodaily

