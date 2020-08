La Disney avrà per la prima volta un personaggio bisessuale in un cartone. La creatrice: “Una certa leadership mi aveva detto che non si poteva…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Si intitola The Owl House ed è la serie animata di Disney Channel che promette di fare una rivoluzione: la protagonista, Luz Noceda, è infatti il primo personaggio apertamente bisessuale della casa di animazione. La creatrice dello show Dana Terrace, 29 anni, ha scritto su Twitter che il personaggio principale della serie sia stata attratta da personaggi maschili e femminili. Nell’episodio “Enchanting Grom Fright” infatti di vede Luz intessere una relazione con Amity Blight, una studentessa della scuola. Amity chiede infatti a Luz di andare insieme al ballo di fine anno, dopo averle confessato i suoi sentimenti. Take 1 to final shot. So thankful to work with an art director like @RickyCometa who knows just how to punch it up, and our technical directors who make that ... Leggi su ilfattoquotidiano

