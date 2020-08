Juve e la grana Arthur, quando sarà in ritiro? E' guerra tra il brasiliano ed il Barça (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul caos Arthur e sull'interrogativo ancora senza risposta. Leggi su tuttonapoli

KingEric7_ : “ Dal sogno Messi per L Inter , alla grana Dybala per la Juve” @Sport_Mediaset però ricordiamo che sono tutti asse… - Fprime86 : RT @Spazio_J: CorSport - Grana #Higuain: il Pipita non rinuncia al contratto, la Juve sogna intanto Suarez e Griezmann CorSport - Grana Hig… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - Grana Arthur, rischia di saltare l'inizio del ritiro con la Juve - Spazio_J : CorSport - Grana #Higuain: il Pipita non rinuncia al contratto, la Juve sogna intanto Suarez e Griezmann CorSport -… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Grana Arthur, rischia di saltare l'inizio del ritiro con la Juve -