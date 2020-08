Inter-Shakhtar 5-0: nerazzurri volano in finale di Europa League contro il Siviglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Netta vittoria della squadra di Conte che ora ha la possibilità di chiudere la stagione con un trofeo: venerdì la sfida con gli spagnoli che hanno già vinto la coppa cinque volte Leggi su corriere

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - UEFAcom_it : ??? L'Inter travolge 5-0 lo Shakhtar e vola in finale di Europa League! #UEL - SPress24 : Strapotere Inter, Conte va in finale. Le Pagelle di Inter-Shakhtar -