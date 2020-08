In Thailandia stanno continuando le proteste degli studenti contro il governo e contro il re (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 16 agosto a Bangkok, in Thailandia, almeno 10mila manifestanti, soprattutto studenti, hanno nuovamente protestato contro il governo e la monarchia. Da un mese, quasi quotidianamente, gli studenti universitari e delle scuole superiori manifestano per chiedere maggiore democrazia. In particolare Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia stanno In Thailandia stanno continuando le proteste degli studenti contro il governo e contro il re Il Post Thailandia: leader studentesco Chirawak, parteciperò a "grande manifestazione" di oggi

Bangkok, 16 ago 10:52 - (Agenzia Nova) - Il leader studentesco thailandese Parit Chirawak, rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato venerdì con l'accusa di aver violato le norme di sicurezza ...

Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok

Migliaia di giovani dimostranti sono attesi oggi a una manifestazione antigovernativa a Bangkok, in un contesto di crisi economica e crescenti tensioni politiche che ha portato il nascente movimento a ...

