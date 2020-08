Il retroscena: Koeman e quella clausola pro Barcellona concordata con l’Olanda (Di lunedì 17 agosto 2020) Ronald Koeman si avvia a diventare il nuovo allenatore del Barcellona. La scelta ormai è stata fatta, emergono ulteriori particolari. Quando accettò la proposta dell’Olanda per diventare il nuovo commissario tecnico, Koeman (evidentemente vecchio cuore blaugrana) fece inserire una clausola che potesse liberarlo proprio per il Barcellona. Come se avvertisse la possibilità, ora reale, di un ritorno nel suo vecchio club. Pronto un contratto che dovrebbe essere biennale con opzione, oppure direttamente triennale. Foto: knvb L'articolo Il retroscena: Koeman e quella clausola pro Barcellona concordata con l’Olanda proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'allenatore è stato esonerato dal Barcellona, a confermarlo, sarebbe stato secondo la stampa spagnola, il presidente Bartomeu al termine di un incontro con Abidal e Planes. Koeman è stato avvistato n ...

