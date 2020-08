Il Recovery Fund è l’occasione per il riscatto dell’Italia. Zingaretti: “Non è in gioco un’alleanza di governo ma la tenuta di una nazione” (Di lunedì 17 agosto 2020) “La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante, anche se non vanno nascoste le difficoltà, le contraddizioni e anche i prezzi che noi abbiamo dovuto pagare in nome della salvezza della Repubblica”. E’ quanto ha detto a La Stampa il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Sui fondi europei, il leader Dem osserva: “Pensiamo alle prove terribili che ci attendono. Non possiamo sbagliare. Non è in gioco un’alleanza di governo ma la tenuta della nazione nei prossimi anni. Il Pd è il partito che intende guidare la transizione a un’altra Italia”. “Quando ci si chiede cos’è il Pd – ha aggiunto Zingaretti -, io rispondo semplicemente: il Pd è la garanzia ed è il ... Leggi su lanotiziagiornale

