Il durissimo sfogo di Briatore: "massacra" Conte e il governo (Di lunedì 17 agosto 2020) Novella Toloni Briatore spara a zero sul governo e sul provvedimento sulla chiusura delle discoteche, accusando l'esecutivo di aver puntato più ai voti che non alla salvaguardia di persone ed economia Flavio Briatore è un fiume in piena dopo la decisione del governo di chiudere locali notturni e discoteche per impedire l'aumento dei contagi da coronavirus. Un provvedimento giudicato tardivo e "acchiappa voti" dall'imprenditore e che non risolve il problema alla radice, ma lo lascia solo in sospeso. "Sembra che il virus vada in giro solo di notte", ha tuonato Flavio Briatore intervistato da Adnkronos dopo il provvedimento adottato in extremis dall'esecutivo sullo stop ai locali notturni. "Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono ... Leggi su ilgiornale

Discoteche chiuse, Gabry Ponte su Instagram: "Avete fatto i c0glioni e questo è risultato. Diversa la reazione di Gabry Ponte che, via Instagram, ha condiviso poche (ma dure)… Leggi ...

Papeete, il patron: "Chiudo per colpa di governo di incapaci"

“Chiudo la discoteca per colpa di un governo di incapaci“. Questo è lo sfogo di Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, rilanciato dall”Adnkronos’ ...

