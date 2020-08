“I negozi perdono un miliardo e mezzo”. Altro che saldi! L’amara ripartenza del commercio (Di lunedì 17 agosto 2020) Altro che saldi! Dopo circa quindici giorni dall’inizio dei tanto attesissimi sconti, per certe regioni anche oltre un mese, il calo complessivo stimato di incassi nei negozi e nelle boutique è di circa 1,4 miliardi. I consumi previsti dovrebbero essere scesi da 3,5 miliardi dell’anno scorso a 2,1 miliardi di questo anno. Staando ai dati riferiti dalla Stampa, il 53% delle aziende ha evidenziato un calo del fatturato entro il 30% rispetto all’anno precedente, ma per la restante parte la perdita si attesta al 70/80%. A soffrire di più i centri nelle grandi città, mentre la situazione si presenta un po’ meno catastrofica per le perifierie e le località turistiche. Secondo gli operatori del settore, alla luce del grave crollo dei fatturati, per ripartire sono necessari contributi a ... Leggi su ilparagone

JPCK72 : RT @magicaGrmente22: L’agosto nero dei saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” - magicaGrmente22 : L’agosto nero dei saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” - ABottazzi : L’agosto nero dei saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” ... i geni dei saldi partiti il… - LaStampa : L’agosto nero dei saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: L’agosto nero dei #saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” -

Ultime Notizie dalla rete : negozi perdono L’agosto nero dei saldi nelle grandi città: “I negozi perdono un miliardo e mezzo” La Stampa Contributi a fondo perduto per ristoranti, come funziona il bonus filiera del dl agosto

Contributi a fondo perduto per ristoranti, mense e catering: il decreto agosto n. 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto dà il via al bonus filiera, con una dotazione pari a 600 milioni per ...

Contributo a fondo perduto 2020: come funziona bonus centro storici

Contributi a fondo perduto 2020, Decreto Agosto: *** Fondo perduto per i negozianti nel Dl Agosto ultime notizie 17 agosto 2020: Il governo al fine di sostenere i settori più colpiti dagli effetti del ...

Contributi a fondo perduto per ristoranti, mense e catering: il decreto agosto n. 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto dà il via al bonus filiera, con una dotazione pari a 600 milioni per ...Contributi a fondo perduto 2020, Decreto Agosto: *** Fondo perduto per i negozianti nel Dl Agosto ultime notizie 17 agosto 2020: Il governo al fine di sostenere i settori più colpiti dagli effetti del ...