Gazzetta - Milik resta in pole per la Juve: è il 'Benzema' di Pirlo (Di lunedì 17 agosto 2020) La Juventus cerca sempre un partner per Ronaldo ed Arek Milik resta sempre in pole position per diventare il nuovo numero 9 bianconero. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Milik resta in pole per la Juve: è il 'Benzema' di Pirlo - franores : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Juve, #mercato alla prova del 9: #Lacazette, #Dzeko, #Milik nella testa #calciomercato #Juventus - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Juve, #mercato alla prova del 9: #Lacazette, #Dzeko, #Milik nella testa #calciomercato #Juventus - ArthurRichmon17 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Juve, #mercato alla prova del 9: #Lacazette, #Dzeko, #Milik nella testa #calciomercato #Juventus - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Juve, #mercato alla prova del 9: #Lacazette, #Dzeko, #Milik nella testa #calciomercato #Juventus -