Fondo pensione FondInps addio: cos’è, da quando chiude, cosa cambia, conseguenze per i neo iscritti (Di lunedì 17 agosto 2020) addio a “FondInps”, la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps. Al termine di un percorso lungo ed elaborato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, il Decreto Ministeriale (Lavoro) n. 85 del 31 marzo 2020, che prevede appunto la liquidazione di questo Fondo. La sua soppressione, come prevista dall’art. 1 del Decreto, è posta in liquidazione a decorrere dal 14 agosto 2020. Successivamente, entro 15 giorni da questa data, la COVIP ha il compito di nominare il Commissario liquidatore di “FondInps” e ne determina l’indennità. Dunque, fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di “FondInps” continua ad esercitare l’ordinaria ... Leggi su leggioggi

mi85ko : RT @robythepope: In fondo si tratta di arrivare interi alla sera. Per poi ricominciare l'indomani. Così fino ad una ipotetica pensione. Mag… - robythepope : In fondo si tratta di arrivare interi alla sera. Per poi ricominciare l'indomani. Così fino ad una ipotetica pensio… - m_masi1960 : RT @PaoloBorg: Il bonus non andava pagato a chi è iscritto a due fondi di previdenza obbligatori Il vitalizio nel 2018 è stato trasformato… - Marco_Fila : RT @PaoloBorg: Il bonus non andava pagato a chi è iscritto a due fondi di previdenza obbligatori Il vitalizio nel 2018 è stato trasformato… - apavo75 : RT @PaoloBorg: Il bonus non andava pagato a chi è iscritto a due fondi di previdenza obbligatori Il vitalizio nel 2018 è stato trasformato… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo pensione Fondo pensione FondInps addio: cos’è, da quando chiude, cosa cambia, conseguenze per i neo iscritti LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Fondo pensione FondInps addio: cos’è, da quando chiude, cosa cambia, conseguenze per i neo iscritti

8, co. 7, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 252/2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, ...

OLTRE I FURBETTI DEL BONUS/ La verità nascosta dalla manina che ha creato lo scandalo

Non si è andati molto a fondo della vicenda del bonus richiesto e ricevuto da alcuni politici. Altrimenti si sarebbe scoperta una cosa importante La storia di Ferragosto di quest’anno (i “politici” ch ...

8, co. 7, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 252/2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, ...Non si è andati molto a fondo della vicenda del bonus richiesto e ricevuto da alcuni politici. Altrimenti si sarebbe scoperta una cosa importante La storia di Ferragosto di quest’anno (i “politici” ch ...