Dopo 75 anni le “donne di conforto” chiedono ancora giustizia al Giappone (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi è il giorno della memoria per le “donne di conforto”, espressione vergognosa ma passata alla storia per descrivere le ragazze e le donne che vennero ridotte in schiavitù sessuale dall'esercito del Giappone prima e durante la Seconda guerra mondiale. Si stima furono 200.000, per lo più sudcoreane, le donne costrette a lavorare nei bordelli gestiti dai militari Giapponesi. Quello delle “donne di conforto” non fu altro che un sistematico sfruttamento sessuale di massa, fatto di stupri, (...) - Attualità / Giappone, Donne, , giustizia sociale Leggi su feedproxy.google

matteosalvinimi : Dopo 50 anni di sinistra, il 20 e il 21 settembre si può fare la storia della Toscana. Forza @SusannaCeccardi, avan… - tancredipalmeri : Grazie all’Inter l’Italia torna in finale di Europa League per la prima volta dopo 21 anni, quando ancora non si chiamava Coppa UEFA - pisto_gol : Int-Shk 5:0 Trascinata dai gol di Lautaro e Lukaku -2 a testa con un ottimo Barella-assist e continuità-e una difes… - Strange01722672 : @Mauri71o @R04Ra @iostoconlecapre Dopo 3 anni, qualcuno doveva pur pagare quel che ci siamo bevuti ???? - IRubentismo : RT @el__cantero: Del Piero (per intenderci quello cacciato a calci in culo dopo 20 anni) decise di chiudere la carriera in una squadra INDI… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Dopo 10 anni riapre la spiaggia della Marinella a Lerici Il Secolo XIX Due sedute al giorno per un paio di settimane

La squadra ha ripreso ieri a lavorare dopo due giorni di sosta ... Da decidere il capitano: "Landi ha portato la fascia lo scorso anno ed è un ottimo atleta. Vedremo".

Trentino e Sardegna uniti nell’addio all’alpinista Sten

OLBIA. Il Trentino e la Sardegna uniti nel dolore per la morte di Giuliano Stenghel, per tutti Sten, il signore delle cime. L’alpinista di 67 anni è morto alla vigili a di Ferragosto mentre scalava ...

La squadra ha ripreso ieri a lavorare dopo due giorni di sosta ... Da decidere il capitano: "Landi ha portato la fascia lo scorso anno ed è un ottimo atleta. Vedremo".OLBIA. Il Trentino e la Sardegna uniti nel dolore per la morte di Giuliano Stenghel, per tutti Sten, il signore delle cime. L’alpinista di 67 anni è morto alla vigili a di Ferragosto mentre scalava ...