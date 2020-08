Covid-19, ministro Boccia: “Impensabile un lockdown stile marzo o aprile” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Un lockdown come marzo o aprile sarebbe impensabile, non ce lo possiamo permettere. I dati di giugno e luglio sulla ripresa sono confortanti“. Sono queste le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Libero’. Il ministro Boccia ha escluso un lockdown totale ma in caso di necessità potrebbero essere chiusi alcuni comparti economici e/o zone geografiche: “Se la situazione dovesse peggiorare ci potrebbero essere chiusure settoriali, di singoli comparti economici – ha spiegato -. D’altronde anche la ripartenza è stata a fasi. Ma non escludo neppure chiusure di singole zone, se dovessero scoppiare focolai allarmanti“. E ancora: “La ... Leggi su sportface

matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Il Ministro Patuanelli: 'Il danno alle discoteche c'è ma non abbiamo alternativa' . I gestori dei locali:… - RegLombardia : #LNews #coronavirus #RegioneLombardia al lavoro con @MinisteroSalute e ministro @robersperanza per effettuare… - Aisha36870071 : Azienda bellimBusti per un formaggio di qualità! Garantita la qualità dei nostri prodotti, testati direttamente dal… - news_ravenna : Covid, nuova ordinanza del ministro Speranza: stop alle discoteche. Novità sull'uso delle mascherine -