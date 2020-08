Cosa stanno facendo i governi europei per contenere i nuovi focolai di coronavirus (Di lunedì 17 agosto 2020) Più di ventimila positivi ogni giorno. Il coronavirus continua la sua marcia anche durante l’estate, come raccontano i numeri che si registrano in Europa ormai da settimane. Dalla Scozia alla Spagna, dalla Baviera alla Francia ogni giorno spuntano nuovi focolai, spesso legati al mancato rispetto del distanziamento sociale da parte dei giovani o a forme di contagio dovute a errori o a mancati screening di chi torna dai Paesi esteri. Scozia«Voglio che si rispettino le regole per le feste al chiuso. Sono molto preoccupata per l’andamento del contagio». Le parole della premier Nicola Sturgeon evidenziano la preoccupazione da parte delle autorità scozzesi di fronte all’andamento dell’epidemia che sembra essere legato soprattutto ai giovani. Nel Paese le regole sugli assembramenti sono chiare: ... Leggi su linkiesta

borghi_claudio : @ils0vranista @Comemigirano @CriticoAttento @Nadia_hopppe1 @robersperanza Ma impopolare di cosa? Guardi che le disc… - Piu_Europa : ??ASCOLTARE PER CREDERE?? Secondo @MaiorinoM5S con il #TaglioDeiParlamentari si risparmiano 100mila euro! Anzi no, 5… - fattoquotidiano : GLI ISCRITTI M5S STANNO VOTANDO Si decide su mandato zero e alleanze con i partiti, ecco cosa sta accadendo - cutiepiesnvpe : Buongiorno, se siete dell'Harry Potter fandom vi unfollowo e se non vi unfollowo vi silenzio perché non è possibile… - nebycaken : RT @trasposta: secondo me quelli che non vogliono mettere la mascherina perché alla leggi “idiote non si ubbidisce” sono gli stessi che pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa stanno Cosa stanno facendo i governi europei per contenere i nuovi focolai di coronavirus Linkiesta.it Consigli ed esperienze RMA Western digital

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...

Nuovo game upgrade pc

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...