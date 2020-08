Coronavirus, casi in aumento: “La colpa non è dei migranti ma degli italiani in vacanza all’estero”, dice Franco Locatelli (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, non sono i migranti che arrivano in Sicilia a mettere a repentaglio la sanità in Italia. Non sono tanto i migranti ad aver causato un aumento dei contagi quanto gli italiani che tornano dalle vacanze. Questo quanto sostenuto dal professor Franco Locatelli, presidente … L'articolo Coronavirus, casi in aumento: “La colpa non è dei migranti ma degli italiani in vacanza all’estero”, dice Franco Locatelli proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - TgLa7 : #Coronavirus: nuovo picco in Francia, 3.310 casi in 24 ore - Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - lucarango88 : ?? Dati #Covid_19 #Veneto #17agosto Casi Positivi +46 (-32) Tot. Pos.i 21.256 (+0,22%) Tamp. +8.566 (-1,51%) Tot.… - Borderline_24 : #Coronavirus, oggi in Puglia solo 4 #Contagi ma un #Decesso: tre casi in provincia di #Bari… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casi Coronavirus Toscana, bollettino 17 agosto: 21 nuovi casi e 1 decesso LA NAZIONE Coronavirus, si registrano sette nuovi casi in Sardegna

Sono 1.500 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano sette nuovi casi: c ...

Bollettino Coronavirus, dati di oggi, 17 agosto. Tabella: Covid in Italia e nelle regioni

Roma, 17 agosto 2020 - L'Italia cerca di arginare il Coronavirus e di evitare una seconda ondata. Nuove indicazioni sul trend dell'epidemia arriveranno dal bollettino di oggi, 17 agosto, del ministero ...

Sono 1.500 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano sette nuovi casi: c ...Roma, 17 agosto 2020 - L'Italia cerca di arginare il Coronavirus e di evitare una seconda ondata. Nuove indicazioni sul trend dell'epidemia arriveranno dal bollettino di oggi, 17 agosto, del ministero ...