Coronavirus 17 agosto | calo dei contagi | ma anche pochi tamponi

calo dei contagi, ma anche pochi tamponi: 320 nuovi casi, i numeri della diffusione del Coronavirus di oggi 17 agosto. Poco più di 30mila tamponi effettuati, con in tutto 320 casi riscontrati: questi sono i numeri odierni del contagio da Coronavirus in Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agosto Coronavirus Toscana, bollettino 17 agosto: 21 nuovi casi e 1 decesso LA NAZIONE Pallanuoto, il Settebello non parteciperà alla Coppa Hep 2020 a fine agosto

Il Settebello, dopo aver ovviato con due amichevoli in famiglia alla cancellazione del quadrangolare di Ostia a fine luglio, non prenderà parte, secondo quanto scritto da Waterpolo Development, a fine ...

Coronavirus, 4.500 persone in due giorni hanno prenotato il test dopo il rientro in Toscana dall'estero

FIRENZE. In Toscana da venerdì 14 a ieri sera, domenica 16 agosto, si sono registrate ben 4.500 persone per effettuare il test molecolare: 903 provenienti dalla Croazia, 1.803 dalla Grecia, 268 da Mal ...

